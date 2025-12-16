Primogiornale - l'edizione on demand del 16 dicembre

Ultime notizie
- Investito e trascinato per km da un camion, morto un pedone a Sampierdarena
- Il calendario 2026 della polizia locale: 12 mesi al fianco dei cittadini
- Processo al "re dei surgelati", chiesti 12 anni di condanna
- Danni strutturali a un edificio in via Sampierdarena, 12 evacuati
- Morte di Valentina Squillace a Savona, la polizia locale lancia appello ai testimoni
- Porti Genova e Savona, a palazzo San Giorgio la Messa di Natale
IL COMMENTO
Genova, se “l’amichettismo” fa proseliti a Palazzo Tursi
A Livellato il presepio-flash col bue che trascina la capanna