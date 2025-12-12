Diga di Genova, posato il quindicesimo cassone

È stato posizionato il quindicesimo cassone della nuova diga del porto di Genova ed è stata superata la soglia delle 50mila colonne di ghiaia con il 79% del consolidamento del fondale completato.

L'avanzamento complessivo della ghiaia posata per l'opera è arrivato all'87%. I progressi cruciali sulle fondamenta che, sebbene invisibili sono la spina dorsale dell'opera, includono anche l'ultimazione dell'installazione dei dreni, lunghi 22 metri, a 30 metri di profondità, elementi essenziali per stabilizzare e regolarizzare il piano di appoggio di una parte della diga.