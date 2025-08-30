Nomine Ente Bacini senza conflitti di interesse

Il presidente di Confindustria Ferrari e il presidente dell'Authority Paroli

Il neo presidente di Confindustria Ferrari ha contestato le scelte del neo presidente del porto Paroli sulle nomine per Ente Bacini. È positivo che Confindustria voglia entrare maggiormente sui temi della città e penso che Ferrari sia un'ottima scelta per gli industriali genovesi. Su questa vicenda però non condivido la contestazione in quanto nel consiglio di Ente Bacini spesso si devono prendere decisioni che riguardano proprio associati di Confindustria che sono i primari clienti di Ente Bacini: si rischia di cadere in palese conflitto di interessi e sarebbe stato interessante sapere anche chi avrebbe proposto Ferrari.

In questi anni specialmente con la presidenza di Mauro Vianello affiancato da Alessandro Terrile come Ad, Ente Bacini ha avuto una svolta forte con importanti risultati economici che vanno riconosciuti chiaramente. Non posso poi dimenticare che il meraviglioso affresco di Renzo Piano, che immaginava qualche decennio fa di accorpare in un’unica area Porto Antico e Fiera, fu affossato proprio da Confindustria per difendere l’area di riparazioni navali che Piano aveva immaginato di spostare in altra parte del porto. Fra breve il presidente Paroli dovrà mettere mano al piano regolatore portuale che, come diciamo da sempre, deve essere visto in piena sinergia e rispetto con gli interessi della città.

Nessuno, sia chiaro, pensa di cancellare le riparazioni navali, ma un nuovo piano regolatore portuale ha il dovere di guardare ai prossimi decenni nell’interesse di porto e città’ e dovrebbe pensare nuovamente se esiste una soluzione migliore per spostare le riparazioni navali da dove sono, sia per permettere di creare il collegamento tra Waterfront e porto antico, sia per collocare meglio le riparazioni oggi sicuramente troppo vicine al centro abitato. Almeno un bell’esercizio, riprendendo l’affresco di Renzo Piano va fatto e mi auguro che anche là sindaca Salis intenda entrare in questa valutazione con lungimiranza per il futuro di Genova.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook