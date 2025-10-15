Skymetro, Cavo: "Dopo la riposta del Mit a Rossi, Salis faccia chiarezza"

Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova in consiglio comunale, entra sulle notizie riportate da Primocanale e nel dibattito sollevato sullo Skymetro

"La novità rappresentata dalla lettera aperta dell’editore di Primocanale Maurizio Rossi, e la risposta del dirigente del Ministero dei Trasporti, ci danno punti fermi: se il Comune rinuncia allo Skymetro non ci sarà nessun congelamento dei 398 milioni di euro persi. Il Comune potrà certo partecipare a un prossimo bando ma la valutazione del Ministero sarà autonoma, senza alcun vincolo o impegno pregresso, e Genova andrebbe in coda ad altri 93 progetti già arrivati da altri Comuni italiani che hanno presentato interventi per 18 miliardi. Non solo: il Comune dovrà restituire i 32 milioni già in cassa, come primo effetto della rinuncia.

Via libera unanime e approfondito del Consiglio superiore dei lavori pubblici

A finire il quadro, il Ministero precisa che al via libera per lo skymetro, all'unanimita', da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici si è arrivati sopo anni di approfondimenti che hanno escluso soluzioni irrealizzabili.

Domande aperte sulla progettualità alternativa e accordo con Politecnico di Milano

Allora, le domande oggi per la sindaca sono: cosa ne è dell'accordo con il politecnico di Milano, a che punto è una progettualità alternativa? È proprio sicura di voler rinunciare a tutto il lavoro pregresso a agli stanziamenti ottenuti dal Comune per un salto nel vuoto? Dal ministero arriva la conferma che il no allo skymetro non e' stato ancora formalizzato.

Termine al 31 dicembre per la decisione ufficiale della sindaca

La sindaca ha tempo fino al 31 dicembre per dire sì o no. Unendomi alla richiesta di intervento sollecitata dall'editore di Primocanale aggiungo: è proprio sicura di volersi far condizionare, anche in questo caso, da quella parte della sua coalizione che frena l'opera e che già, nel suo evidente spostamento a sinistra, l'ha portata su posizioni eccessivamente di parte? Lo abbiamo visto con la fascia tricolore alla partenza della flottilla, con la stretta di mano alla Albanese nei giorni in cui era opportuna

