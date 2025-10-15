Borse tarocche in tabaccheria, a processo sindaco Portofino

Il sindaco di Portofinino Mattia Viacava

È a processo Matteo Viacava, sindaco di Portofino, con l'accusa di ricettazione e vendita di merce contraffatta per le false borse griffate vendute nella sua tabaccheria nel borgo che gestiva all'epoca insieme a una socia. La guardia di finanza aveva sequestrato 91 capi di Hermes, Fendi e Chanel, ed era stata disposta una perizia.

Capi contraffatti di Hermes, Fendi e Chanel

Il 26 marzo è prevista l'udienza pre-dibattimentale. Gli esperti hanno accertato che i capi sono stati contraffatti e non confezionati in loco, perché potevano essere realizzate solo con particolari apparecchiature.

Dopo la perizia, il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiuso le indagini e poi disposto la citazione diretta a giudizio. Viacava aveva puntato il dito contro la stampa (era stato il Fatto Quotidiano a scoprire le borse tarocche) sostenendo si trattasse di un attacco politico visto che aveva ottenuto, come primo comune di Italia, una deroga per intitolare una via a Silvio Berlusconi, che a Portofino era stato ospite per tanti anni.

Viacava a processo per stessi reati contestati ai venditori ambulanti

Il sindaco (difeso dall'avvocato Ernesto Monteverde) era legale rappresentante della tabaccheria e titolare della licenza dal 2005. I reati di cui è accusato sono gli stessi che vengono contestati ai venditori ambulanti.

