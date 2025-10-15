Cronaca

Sampierdarena, chiuso il ristorante dei grossisti di crack

Sospesa la licenza dalla Questura
di An.De.

Il Questore di Genova ha disposto la sospensione per 90 giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande del bar in piazza Barabino, a Sampierdarena.

L'operazione della polizia locale

Il provvedimento, si legge nella nota della questura, si è reso necessario a seguito della recente attività di polizia giudiziaria della polizia locale nei confronti della proprietaria, una ragazza senegalese di 25 anni attualmente detenuta e di suo marito, connazionale, responsabili in concorso di spaccio di sostanze stupefacenti all'interno del locale.

La chiusura del locale

Le indagini hanno permesso di ricostruire il modus operandi dei due coniugi che, dopo aver acquistato un'ingente quantità di cocaina e crack, la rivendevano all'interno dell'esercizio commerciale a clienti, per lo più connazionali. 

