Assessori giunta, Bucci annuncia: "Nomine tra il 18 e il 19 gennaio"

La politica è andata - anche se per poco - in vacanza, tra una fetta di panettone e un brindisi, ma è pronta a ripartire a pieno regime dalla prossima settimana. I primi appuntamenti sono fissati per martedì 13 gennaio, con i due consigli, regionale e comunale.

Il presidente di Regione Liguria Marco Bucci

I consigli ripartono settimana prossima

Si torna quindi in aula, in via Fieschi e in via Garibaldi. Sono diverse le partite aperte, da quella relativa agli assessori della giunta del presidente ligure Marco Bucci, alla situazione legata ad Amt e Amiu, in primis. Sul fronte regionale, dopo il disco verde alla nuova riforma sanitaria, i fari sono puntati sui passaggi amministrativi, che traguarderanno i prossimi mesi, prima di vedere la riforma della sanità ligure operativa.

I nomi caldi

A catalizzare l'attenzione la nomina dei due nuovi assessori regionali di centrodestra, che dovrebbe - salvo colpi di scena dell'ultimo momento - vedere la conferma del leghista Alessio Piana allo Sviluppo economico e della tecnica, vicina ai forzisti, Claudia Morich al Bilancio, con Alessandro Bozzano in quota Vince Liguria-Noi Moderati pronto a prendersi la delega alle Politiche culturali. Proprio alla ripresa dei lavori, il presidente Bucci, intervenuto a margine di un evento, ha specificato i tempi per la nomina.

Le parole di Marco Bucci

"Ho fatto parecchi incontri, le cose stanno andando bene, ci aspettiamo le nomine, sapete che devo aspettare venti giorni per la pubblicazione e quindi verso il 18 o 19 gennaio, dovranno scadere i giorni e penso che a quel punto saremo pronti per dare tutte le informazioni" ha spiegato Marco Bucci. Tornando indietro di qualche settimana, "sulla carta" la sfida interna alla maggioranza doveva chiudersi entro la fine del 2025, ma alcune frizioni soprattutto in Forza Italia, hanno rallentato la pratica, per evitare di rendere indigesta la fine dell'anno.

Il nuovo anno in via Garibaldi

A palazzo Tursi invece, gli occhi sono puntati sul futuro del trasporto pubblico in primis e di Amiu, con il ciclo dei rifiuti che dovrà trovare nuove soluzioni, a partire dal termovalorizzatore. Insomma, inizia un 2026 ricco di novità e di patate bollenti, ma dopo un 2024 e un 2025 dove le elezioni sono state protagoniste, per quest'anno non sono previste importanti chiamate alle urne.

L'attacco del Partito Democratico

Nel frattempo il Partito Democratico attacca la presidenza di Marco Bucci, parlando di spartizione di poltrone. "Certo che non c’è che dire: quando Bucci dà la sua parola la mantiene, sì, ma come una scritta sulla sabbia in una giornata di mare in tempesta. Per uno che ama definirsi l'uomo del fare e del decisionismo, non è certo una gran bella figura - commenta il segretario regionale del Pd Davide Natale -. Bucci non riesce proprio a fare due nomi e l'unico risultato che ottiene è collezionare l'ennesima brutta figura di chi non rispetta nemmeno le scadenze che lui stesso si dà. Prima il Natale, che sarebbe stato un bel ‘pacco regalo’ pagato dai liguri, poi il 29 dicembre come ultimo ricordo dell'anno, oggi l’ennesimo rilancio. Assistiamo sempre più a scene di spartizione delle poltrone che nemmeno nei tempi più bui della Prima Repubblica si vedevano". Arriva poi l'attacco alla gestione della sanità e dell'isolamento della regione. "Noi riteniamo che le priorità dei cittadini liguri siano ben altre: la sanità, innanzitutto, con il diritto alla cura sempre più negato a chi non riesce ad accedere ai servizi; i giovani che continuano a fuggire dalla regione; il totale isolamento della Liguria dal resto del Paese; le difficoltà quotidiane dei servizi e infrastrutture ormai colabrodo".