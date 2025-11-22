Sottraendum Terzo Valico, i Cittadini Liberi di Certosa: la sindaca Salis rifiuta di vederci

A Genova si sta aprendo un caso destinato sempre più a far discutere. Secondo quanto emerso da documenti e testimonianze raccolte da Primocanale, il 7 novembre in Prefettura sarebbe stato firmato un nuovo Addendum che noi abbiamo invece ribattezzato "Sottraendum" relativo alle compensazioni del Terzo Valico.
I cittadini e comitati della Valpolcevera sono sul piede di guerra perchè questo atto sottrarrebbe decine di milioni di euro ai fondi originariamente previsti per la rigenerazione urbana dei quartieri di Certosa, Rivarolo e Fegino.
La vicenda chiama in causa anche i rappresentanti dei municipi e i partiti che in questi anni hanno sostenuto il percorso di rigenerazione, in particolare il Partito Democratico, con politici come Romeo e Sanna, entrambi molto votati proprio in quei quartieri. Alla luce dei nuovi documenti, sarà inevitabile che anche loro prendano una posizione chiara sul contenuto dell’Addendum o, come lo definiamo noi, “Sottraendum” firmato dalla sindaca.
Primocanale, che segue la vicenda fin dagli inizi e che conosce bene le promesse fatte ai territori, sarà martedì a Tursi al fianco dei comitati per documentare la protesta e chiedere trasparenza su quanto accaduto. I cittadini chiedono semplicemente che venga rispettato ciò che è stato concordato negli anni: un impegno concreto e verificabile per la rigenerazione della Valpolcevera.
IL COMMENTO
Se Genova perde l'acciaio perde la sua anima
L'interazione culturale e biologica nelle necropoli di Genova