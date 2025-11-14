Politica

Torna alla homepage

Pinguini a Capodanno, Piccardo: "Immagino spese coperte da sponsor"

La consigliera regionale del Partito Democratico auspica che la band così famosa possa portare soldi a Genova
1 minuto e 32 secondi di lettura
di Giorgia Fabiocchi

I Pinguini Tattici Nucleari a Genova la sera del 31 dicembre per salutare il 2025 sono diventati un casus belli in città, tra chi si dice favorevole e chi invece, anche tra le fila del centrosinistra, non sembra entusiasmarsi. La spesa, per uno dei gruppi più in voga del momento, nato nel 2010 in provincia di Bergamo, ammonta a circa un milione di euro per un concerto in piazza della Vittoria. La notizia era stata anticipata da Primocanale già alcune settimane prima.

Capodanno con i 'Pinguini'? Oltre un milione di budget dal Comune di Salis

Le parole di Gianni Pastorino

Durante il Programma Politico di Primocanale il capogruppo in Regione Liguria della Lista Orlando Presidente Gianni Pastorino ha esternato i propri dubbi, qualora fossero le casse del Comune a spendere interamente la cifra. "Se si trovano finanziamenti e sponsor interessati allora va bene, perché stiamo parlando di una cifra grossa se fossero soldi pubblici ma non entro nel merito perché non conosco la vicenda" aveva commentato Pastorino.

Il commento del Pd con Katia Piccardo

Alle sue parole avevano fatto eco, nella stessa trasmissione, quelle della vicecapogruppo in Regione del Partito Democratico Katia Piccardo, intervenuta durante il Programma Politico. "Se questa sarà la cifra confermata immagino ci sarà una ricerca di sponsorizzazioni e anche una ricerca per provare a coinvolgere il tessuto del commercio, delle attività produttive del turismo, della ricettività che potranno avere un ritorno da questo appuntamento cittadino" ha commentato la consigliera regionale Katia Piccardo. Insomma, una scelta che farà ancora discutere, con un messaggio velato che arriva anche dai dem, di cercare sponsorizzazioni per coprire l'ingente somma. C'è poi l'auspicio, da parte dell'ex sindaca di Rossiglione, di vedere un riscontro economico con la presenza dei Pinguini a Genova: "Come in passato il Tricapodanno, anche i Pinguini possono portare soldi".

Pinguini Tattici Nucleari a Genova

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 11 Novembre 2025

Pinguini a Capodanno, Pastorino: "Costo alto per una città in difficoltà, mi auguro vengano trovati sponsor"

https://www.youtube.com/watch?v=A9TdisJRSIM La notizia del Capodanno a Genova con i Pinguini Tattici Nucleari con una spesa di oltre un milione di euro sta facendo discutere in città. In molti infatti pensano che sia una cifra eccessiva per un evento che riguarderà al massimo 20.000 persone senza a
Lunedì 10 Novembre 2025

Capodanno coi Pinguini da oltre un milione di euro

Ora è ufficiale. Come anticipato da Primocanale il 31 ottobre, il Capodanno genovese 2025 avrà un costo superiore al milione di euro per un unico concerto in piazza Della Vittoria, senza diretta televisiva nazionale. Un evento importante, sulle spalle della nuova amministrazione guidata dalla sindac

TAGS