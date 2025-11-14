Pinguini a Capodanno, Piccardo: "Immagino spese coperte da sponsor"

I Pinguini Tattici Nucleari a Genova la sera del 31 dicembre per salutare il 2025 sono diventati un casus belli in città, tra chi si dice favorevole e chi invece, anche tra le fila del centrosinistra, non sembra entusiasmarsi. La spesa, per uno dei gruppi più in voga del momento, nato nel 2010 in provincia di Bergamo, ammonta a circa un milione di euro per un concerto in piazza della Vittoria. La notizia era stata anticipata da Primocanale già alcune settimane prima.

Le parole di Gianni Pastorino

Durante il Programma Politico di Primocanale il capogruppo in Regione Liguria della Lista Orlando Presidente Gianni Pastorino ha esternato i propri dubbi, qualora fossero le casse del Comune a spendere interamente la cifra. "Se si trovano finanziamenti e sponsor interessati allora va bene, perché stiamo parlando di una cifra grossa se fossero soldi pubblici ma non entro nel merito perché non conosco la vicenda" aveva commentato Pastorino.

Il commento del Pd con Katia Piccardo

Alle sue parole avevano fatto eco, nella stessa trasmissione, quelle della vicecapogruppo in Regione del Partito Democratico Katia Piccardo, intervenuta durante il Programma Politico. "Se questa sarà la cifra confermata immagino ci sarà una ricerca di sponsorizzazioni e anche una ricerca per provare a coinvolgere il tessuto del commercio, delle attività produttive del turismo, della ricettività che potranno avere un ritorno da questo appuntamento cittadino" ha commentato la consigliera regionale Katia Piccardo. Insomma, una scelta che farà ancora discutere, con un messaggio velato che arriva anche dai dem, di cercare sponsorizzazioni per coprire l'ingente somma. C'è poi l'auspicio, da parte dell'ex sindaca di Rossiglione, di vedere un riscontro economico con la presenza dei Pinguini a Genova: "Come in passato il Tricapodanno, anche i Pinguini possono portare soldi".

Pinguini Tattici Nucleari a Genova