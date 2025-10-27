Il primo anno di Bucci visto dalle opposizioni, Sanna: “Per noi da 0 in pagella”

Nel giorno in cui Marco Bucci ha festeggiato il suo primo anno di governo in Regione Liguria, l’opposizione risponde alle parole del presidente ligure, che alla sua giunta ha dato un 8/9.

“Altro che un anno di successi: oggi Bucci ha celebrato il suo libro delle favole, del tutto scollato dalla realtà. Più che un voto tra 8 e 9 su tutto, siamo fermi allo zero in pagella. Dove sono le infrastrutture, gli ospedali e le liste d’attesa azzerate? Bucci parla di risultati che non esistono e che vede solo lui e la sua giunta - le parole del capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale Armando Sanna -. Lo chieda ai cittadini liguri, che si scontrano con agende chiuse e visite fissate tra un anno, se davvero il problema delle liste d’attesa è stato risolto. Spieghi ai liguri che fine hanno fatto le promesse su infrastrutture e sanità, visto che lo stesso presidente - l’uomo del fare - ha dovuto ammettere lo stallo e l’insuccesso”.

L’attacco di Sanna si concentra anche sul tema della sanità. “Dei nuovi ospedali non c’è traccia, nemmeno una prima pietra: solo propaganda elettorale. Da questa destra arrivano ancora una volta parole e promesse che sanno di beffa. In un anno non c’è stato alcun vero risultato. La Liguria è sempre più isolata e, nella sanità, l’unico dato in crescita è quello delle fughe fuori regione, che costano oltre 70 milioni di euro. Il buco di bilancio della sanità resta un mistero: esiste per tutti, tranne che per Bucci e la sua Giunta, che lo fa sparire e riapparire come nel gioco delle tre carte”, ha chiosato il capogruppo dem.

