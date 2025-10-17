Accessibilità negata in Piazza Rosmini: bocciata la mozione Lega per rampa anti-barriere architettoniche

Piazza Rosmini a Marassi

Il Consiglio municipale della Bassa Valbisagno ha respinto la mozione presentata dalla Capogruppo Lega Sonia Paglialunga volta a continuare il lavoro intrapreso poco prima delle elezioni per la progettazione e realizzazione di una rampa per il superamento delle barriere architettoniche in piazza Rosmini, nel quartiere di Marassi. La proposta nasceva da una segnalazione ricevuta dalla consigliera, nel dicembre 2024, da parte di un gruppo di cittadini che aveva evidenziato le difficoltà di accesso agli spazi pubblici per persone con disabilità, anziani e genitori con passeggini. Secondo Paglialuca "a 5 mesi dall'insediamento delle giunte di centrosinistra, il rifiuto di questo impegno utilizzando pretestuosamente un Ordine del giorno che ne avrebbe stravolto il senso, lascia intendere che l’inclusione sociale e la mobilità universale non siano priorità condivise da tutti i rappresentanti istituzionali".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook