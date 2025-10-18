Meteo in Liguria, sabato di sole e qualche nuvola. Continuano le "ottobrate"

Nuvole e poi le schiarite per la giornata di sabato, e ancora bel tempo per domenica. Un nuovo fine settimana di tempo sereno in Liguria in attesa della pioggia che arriverà lunedì e martedì. Le previsioni.

SABATO: correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo così ampie schiarite nel corso della serata, dopo una giornata nuvoloso o molto nuvolosa. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulla Riviera di levante giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull'Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

DOMENICA: pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su Riviera di ponente e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

LUNEDI': un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2750 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

LA WEBCA.M PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook