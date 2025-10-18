Cronaca

Rubò gioielli a una 90enne in Liguria, arrestato in Alto Adige

Arrestato a Bolzano per un furto a Sestri Levante
di Eva Perasso
Una scatola piena di gioielli da donnaLa refurtiva era stata restituita alla proprietaria, una donna di 90 anni

Aveva rubato gioielli di famiglia per oltre 5mila euro, entrando nell'abitazione di una donna di novant'anni a Sestri Levante: era successo prima di Natale dello scorso anno. Oggi il colpevole è stato arrestato in Alto Adige, si trova ora nel carcere di Bolzano.

Un anno e dieci mesi di carcere

La notizia arriva dai Carabinieri di Bressanone, che nel corso di un servizio di pattugliamento a Varna, hanno arrestato un uomo di 35 anni domiciliato nella zona di origini straniere. L'ordine di carcerazione era stato emesso dall'Autorità giudiziaria di Genova. L'uomo dovrà ora espiare una pena di un anno, 10 mesi e 5 giorni di reclusione.

La refurtiva fu restituita

A dicembre 2024 l'uomo si era intrufolato nell'abitazione dell'anziana signora e aveva portato via un bottino tra ori e contanti del valore di 5.150 euro. I Carabinieri erano intervenuti prontamente e avevano recuperato tutti gli oggetti e i denari, restituendoli alla proprietaria. 

