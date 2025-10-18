Maxisequestro della Guardia di Finanza nei vicoli: un milione e mezzo tra sigarette e borse contraffatte

Maxisequestro in un negozio di Sottoripa, a Genova

Vendevano prodotti da fumo - sigarette, cartine, filtri - e altri articoli, come borse e occhiali, ma erano contraffatti: scoperti dai finanzieri del comando provinciale di Genova, i due titolari di un negozio di Sottoripa, nel centro storico di Genova, sono stati denunciati per contraffazione e ricettazione e la merce, del valore di un milione e mezzo di euro, è stata sequestrata.

La scoperta a Sottoripa

E' successo nelle scorse ore nel centro storico di Genova, nella zona di Sottoripa: i finanzieri sono entrati in un negozio di articoli per la casa per alcuni controlli di routine e hanno così scoperto che nel locale venivano venduti articoli da fumo (cartine, sigarette, filtri) privi del previsto contrassegno dei Monopoli di Stato. Da lì sono scattati i controlli anche nei locali adiacenti al punto vendita, dove la Guardia di Finanza ha trovato anche 150 pezzi tra borse, occhiali e mascherine di stoffa riportanti i loghi contraffatti di note case di moda.

La titolare della ditta individuale e il coniuge sono stati denunciati per il reato di sottrazione all'accertamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e per i reati di contraffazione e ricettazione con il conseguente sequestro della merce rinvenuta.

