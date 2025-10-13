Diretta Commissione Amt, negata diretta a Primocanale

Nei giorni scorsi Primocanale aveva espresso la volontà di trasmettere in diretta l'importante commissione in Comune di mercoledì 15 ottobre dedicata alla situazione di Amt. Oggi è arrivata la risposta negativa da parte del presidente del Consiglio comunale Claudio Villa che ha fatto riferimento all'articolo 16 bis del regolamento. Prendiamo atto del diniego ma non capiamo perché la stessa possa essere trasmessa in modalità solo audio ma senza immagini. Essendo la nostra una televisione riteniamo che mandare in onda i video di quello che succede sia naturale e logico.

Rimane aperto il dialogo con l'Amministrazione con la speranza che possa esserci ancora spazio per una revisione della decisione. Nel caso contrario, Primocanale assicura che realizzerà comunque e in ogni modo un servizio pubblico, totalmente gratuito per la collettività, per garantire ai cittadini un aggiornamento puntuale su un tema così delicato e importante per la città.

Ecco il testo della risposta arrivata.

Gentilissimo Direttore,

In riscontro alla richiesta, si rappresenta, sentito il Segretario Generale Avv. Criscuolo quanto segue.

La trasmissione ai fini di trasparenza ed informazione delle sedute del Consiglio comunale è disciplinata dall'art. 16 bis del Regolamento sul funzionamento dello stesso.

La norma si riferisce esclusivamente alle sedute del Consiglio, che sono riprese e trasmesse via televisione o rete internet tramite pagina web, con le prescrizioni particolari e le eccezioni specificamente indicate.

Non è invece prevista la registrazione e messa in onda dei video delle sedute delle Commissioni consiliari, la cui pubblicità è comunque assicurata attraverso la trasmissione in streaming dell'audio della seduta tramite radio web raggiungibile dal sito del Comune di Genova, come previsto dall'art. 37 del Regolamento.

Tale norma, infatti, nel prevedere per la generalità delle Commissioni che i verbali, i documenti e le registrazioni audio sono pubblici e resi disponibili, dispone invece l’effettuazione e la condivisione dei video limitatamente alle sedute di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) relative ai question time.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.