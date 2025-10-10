Commissione Comunale su Amt, la richiesta di Primocanale di trasmetterla in diretta

Mercoledì 15 ottobre in Comune è prevista una commissione dedicata alla situazione di Amt. Andrà in scena soprattutto il confronto tra il neo presidente dell'azienda Berruti e Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio e vicesindaco nella precedente amministrazione.

Essendo questo un tema molto "caldo" e che interessa da vicino alla la cittadinanza, Primocanale ha espresso pubblicamente la volontà di trasmetterla in diretta tv e streaming inviando anche un richiesta ufficiale al presidente del consiglio Comunale Claudio Villa.

"In occasione della Commissione Comunale prevista per il giorno 15 dedicata ad Amt vorremmo trasmettere in diretta la stessa per permettere alla cittadinanza di essere informata nella maniera più trasparente e puntale" il testo della mail inviata.