Sangue in pieno giorno a Sestri Ponente: 18enne accoltellato

Agguato in pieno giorno a Sestri Ponente finito nel sangue per una resa dei conti tra giovanissimi. Giovedì pomeriggio un ragazzo italiano di 18 anni è stato ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena con profonde ferite causate da cocci di bottiglia e coltello. L’aggressione è avvenuta intorno alle 17 in piazza dei Micone.

La rissa e l’inseguimento

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato inseguito da tre persone, descritte dai testimoni come cittadini stranieri, e avrebbe cercato riparo all’interno di un portone. Una volta costretto a uscire, sarebbe stato colpito ripetutamente con bottiglie di vetro e raggiunto da una coltellata all’addome.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Sestri Ponente, che hanno trovato il ragazzo in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I poliziotti stanno indagando sull’episodio.

Ipotesi regolamento dei conti

Al momento l’ipotesi più accreditata è quella di un regolamento di conti legato allo spaccio di stupefacenti tra giovanissimi. La vittima, infatti, risulta già conosciuta alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga e per episodi di violenza. L’anno scorso era rimasto coinvolto in un pestaggio subito da parte di un gruppo di coetanei albanesi a bordo di un autobus.

I poliziotti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e sentendo i testimoni per identificare con certezza gli aggressori. Al momento non risultano persone fermate o denunciate.