Incidente davanti al Gaslini: auto si schianta contro due vetture parcheggiate e si ribalta

Paura nella notte a Sturla dove una donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco dopo essersi ribaltata con l'auto a pochi metri dall'entrata dell'ospedale pediatrico Gaslini.

I soccorsi

Erano le quattro di notte quando, forse per un colpo di sonno, la donna ha perso il controllo dell'auto: prima si è schiantata contro i veicolo parcheggiati a bordo strada, poi l'auto si è ribaltata. Sul posto, oltre ai pompieri, anche il 118 la polizia locale.

I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la signora, rimasta bloccata nel veicolo ribaltato e l'hanno consegnata alle cure dei sanitari. Fortunatamente, la donna non risultava ferita ma è comunque stata portata al pronto soccorso per accertamenti. Gli agenti presenti hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.