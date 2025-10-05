Riforma struttura Regione Liguria, l'assessore Ripamonti: "Non aumenta i costi"

L'assessore al Personale della Regione Liguria Paolo Ripamonti, attraverso un comunicato, parla della riforma della struttura interna di Regione Liguria e precisa che la modifica non porta con sè un aumento dei costi. "La riforma che riguarda la struttura interna della Regione Liguria ha il solo fine di razionalizzare e rendere ancora più funzionale e performante l'assetto organizzativo dell'ente, senza alcuna variazione dei costi - precisa Ripamonti -. L'obiettivo, appunto, è proprio quelli di avere una struttura ancora più capace di dare risposte concrete ai cittadini e, lo ripeto, senza alcun aggravio di costi: si tratta di un fatto che l'opposizione non ha compreso, o ha forse finto di non comprendere, per attaccare una scelta fatta in ragione di uno scopo a noi molto chiaro, cioè migliorare la capacità di portare avanti il lavoro che i liguri ci hanno chiesto di fare".

E ancora: "La riforma - precisa Ripamonti - introduce sì una nuova figura, quella del Responsabile dell'attuazione del programma di governo, la cui retribuzione però rientrerà nel budget dello staff del presidente, che resta invariato. Per quanto riguarda le figure del Capo di Gabinetto, del Direttore generale di coordinamento e del Segretario generale, per la loro retribuzione non ci saranno incrementi di spesa, ma una semplice rimodulazione di quella già prevista. Siamo chiamati a fare delle scelte rispetto a ciò che riteniamo più utile per il funzionamento dell'ente: accade regolarmente quando si insediano le nuove amministrazioni, come chi fa politica e chi amministra sa molto bene".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook