Ordinanza "panni stesi" a Sestri Levante, il sindaco: "Tutte falsità"

Continua a essere al centro della scena politica il regolamento cosiddetto "ordinanza dei panni stesi" del Comune di Sestri Levante. Dopo lo scontro politico tra maggioranza e opposizione, il sindaco Francesco Solinas ha deciso di indire una conferenza stampa per fare il punto della situazione.

"Le falsità" secondo il sindaco Solinas

Le definisce "tutte falsità" Solinas, quelle che sono descritte in queste ore, che sono il frutto di "regole" di polizia urbana. "Si tratta di divieti di buon senso e molti sono in vigore in tanti comuni costieri - ha spiegato il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas -. Per esempio, il divieto di stendere i panni, che è quello che ha attirato di più l'attenzione, riguarda solo i marciapiedi occupati da stendini oppure panni stesi sulle vie principali dove passeggiano migliaia di persone".

I rapporti tesi con le opposizioni

Secondo Solinas si tratta di provvedimenti di buon senso, come non legare le biciclette ai pali della segnaletica o svolgere attività di meccanico in strada, o ancora fare grigliate nelle zone vicine alle aree boschive o nei giardini dei condomini. "Si tratta di una questione politica, a Sestri Levante Fratelli d'Italia, Forza Italia, unito al Partito democratico, è allineato e responsabile di creare ostruzionismo in consiglio comunale estrapolando da un regolamento con decine di articoli singoli qualche aspetto di facile derisione - attacca Solinas -. Ma si tratta comunque di provvedimenti di comune senso civico soprattutto nel nostro Comune che passa da 18 mila abitanti ai 40 mila durante la stagione estiva". Il regolamento tornerà in discussione appena terminate le pratiche finanziarie e il bilancio.