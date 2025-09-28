A Sestri Levante "no" a panni sui balconi e musica alta in casa, bufera sulle regole

I vicoli di Sestri Levante

Clima sempre più incandescente a Sestri Levante, dove oramai è scontro aperto tra maggioranza e opposizione, e dove non mancano le polemiche anche all'interno della giunta.

Il regolamento del sindaco Solinas

Nell'ultimo mese sono state numerose le discussioni in consiglio comunale per il nuovo regolamento voluto dal sindaco Francesco Solinas, che ha dovuto lasciare spazio al bilancio. Le regole sono state nette e chiare: al bando ci sono i panni stesi dalle finestre, fare feste in casa con musica ad alto volume, fare grigliate nei giardini, esporre bandiere senza autorizzazione. Il regolamento vieta anche la prostituzione in strada, l'accattonaggio, i barbecue vicino ai boschi nel periodo estivo e prevede anche il decoro dei balconi, vieta di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche ma anche nei cortili condominiali. Evitare dunque di "fare raccapriccio". È inoltre vietato arrampicarsi sugli alberi, non si possono più legare le bici ai lampioni e chi ha più di dodici anni si scordi di giocare a pallone o a bocce per strada.

L'attacco delle opposizioni

"Io una cosa simile non l'ho mai vista e sono un veterano del consiglio comunale, lo frequento dal 2008 - ha commentato il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Marco Conti -. Da parte dell'amministrazione c'è un muro, noi continueremo a opporci ma è una cosa fuori dal mondo, invotabile, liberticida e persino inapplicabile perché questo regolamento crea talmente tanti divieti che finirà per mettere in croce la polizia municipale che non riuscirà nemmeno a farlo rispettare". Le opposizioni quindi (FdI, Forza Italia e Partito Democratico ndr) attaccano con oltre 200 emendamenti il sindaco, accusandolo di mettere sotto assedio il Comune. Francesco Solinas si difende rimandando al mittente le accuse: "Un regolamento più o meno come Chiavari e Rapallo che tiene conto come in estate con una popolazione che passa da 18 mila a 40 mila unità, credo sia necessario inserire norme di buon senso".

La maggioranza fa quadrato intorno a Solinas

E a difesa di Solinas si schiera la sua maggioranza, che accusa l'opposizione di fomentare il clima. "La verità è chiara. All'opposizione non interessa il bene di Sestri Levante. Non interessa neanche il futuro della città. L'unico obiettivo è colpirci. Attaccarci con tutti gli strumenti che hanno, perfino mettendo alla gogna pubblica il sindaco - commentano in una nota i gruppi consiliari di maggioranza, "Sestri per Tutti – Dal Mare alle Frazioni" e "Solinas Sindaco" -. Tutto questo con falsità e mistificazioni che portano solo cattiva pubblicità a livello nazionale. Perché lo fanno? Semplice: nell'opposizione a sinistra brucia aver perso la poltrona dopo trent’anni di amministrazione, pertanto provano a riprendersela; nell'opposizione a destra invece non hanno ancora digerito la sconfitta di due anni fa. Si vergognino". Nel frattempo domani, lunedì 29 settembre, è prevista una conferenza stampa del sindaco Solinas.

