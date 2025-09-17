Anci, oggi i sindaci delle principali città italiane a Palazzo Ducale

È il giorno in cui i sindaci delle principali città italiane si riuniranno a Genova. Tutto pronto a Palazzo Ducale per una giornata di incontri e confronto sui temi cruciali per il futuro dei comuni italiani.

I sindaci in visita a Genova

L'evento, promosso da Anci, Anci Liguria e Comune di Genova, vedrà la partecipazione di numerosi primi cittadini che si alterneranno in una serie di sessioni di lavoro dedicate alle sfide attuali e future. Saranno presenti, oltre alla sindaca di Genova Silvia Salis e ai sindaci e amministratori liguri riuniti nell’Assemblea di Anci Liguria: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci; Matteo Lepore, sindaco di Bologna e coordinatore delle Città metropolitane; Vito Leccese (Bari); Massimo Zedda (Cagliari); Enrico Trantino (Catania); Sara Funaro (Firenze); Federico Basile (Messina); Beppe Sala (Milano); Roberto Gualtieri (Roma, in videocollegamento); Stefano Lo Russo (Torino); Vittoria Ferdinandi (Perugia); Giuseppe Trivisonno (Campobasso).

Il programma della giornata

L'agenda della giornata prevede, a partire dalle ore 15:30, la riunione dell'Ufficio di Presidenza di Anci Liguria, seguita dall'Assemblea di Anci Liguria alle ore 16:30, con la partecipazione degli amministratori locali liguri e dei principali comuni italiani. Il clou dell'incontro sarà il Coordinamento nazionale Anci Città Metropolitane alle 18:00, momento di discussione e pianificazione strategica per le grandi aree urbane del Paese. Alle 19:00 i Sindaci incontreranno la stampa presso il punto stampa allestito a Palazzo Ducale, sala del Minor Consiglio. La conferenza stampa sarà l'occasione per illustrare le posizioni di Anci sui temi più urgenti: la sicurezza urbana, i minori stranieri non accompagnati e le proposte in vista della prossima Legge di Bilancio.

Giovedì 18 la delegazione dei primi cittadini presenzierà all’inaugurazione del Salone nautico internazionale.

La sindaca di Genova aveva invitato anche il ministro Piantedosi

La richiesta della prima cittadina è legata ai minori non accompagnati, argomento complesso e "su cui spesso i sindaci si sentono abbandonati". "Soprattutto quando si parla di fondi" spiega Salis.

"Attendiamo ancora i 7 milioni per gli anni precedenti, quelli del 2023-2024 e la questione sul bilancio inizia a pesare. Chiaramente è una responsabilità del sindaco e non è che nessuno dei sindaci italiani voglia delegarla, ma chiediamo di essere sostenuti in quello che è anche un tema ovviamente legato alla sicurezza, legato alla microcriminalità. Sono tutti temi collegati sui quali abbiamo bisogno di aiuto e per questo noi faremo questo tavolo e sarebbe un piacere se il ministro Piantedosi, compatibilmente con i suoi impegni che comprendo essere molti, un'agenda molto fitta, potesse essere presente".

