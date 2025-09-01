La sindaca Salis invita Piantedosi a Genova per parlare di minori non accompagnati

Silvia Salis ha esteso anche al ministero dell'Interno Piantedosi l'invito alla conferenza delle Città metropolitane, convocate a Genova per il 17 settembre per discutere dei temi più sensibili quali bilanci e nodo sicurezza. La richiesta fatta dalla prima cittadina è legata ai minori non accompagnati, argomento complesso e "su cui spesso i sindaci si sentono abbandonati".

Salis: "Chiediamo di essere sostenuti"

"Soprattutto quando si parla di fondi" spiega Salis. "Attendiamo ancora i 7 milioni per gli anni precedenti, quelli del 2023-2024 e la questione sul bilancio inizia a pesare. Chiaramente è una responsabilità del sindaco e non è che nessuno dei sindaci italiani voglia delegarla, ma chiediamo di essere sostenuti in quello che è anche un tema ovviamente legato alla sicurezza, legato alla microcriminalità. Sono tutti temi collegati sui quali abbiamo bisogno di aiuto e per questo noi faremo questo tavolo e sarebbe un piacere se il ministro Piantedosi, compatibilmente con i suoi impegni che comprendo essere molti, un'agenda molto fitta, potesse essere presente".

A riunirsi intorno al tavolo del Ducale dopo i lavori dell'assemblea regionale e della conferenza delle città metropolitana, saranno anche e soprattutto i sindaci delle grandi città. Da Napoli a Bologna, da dove sono arrivate le prime conferme della partecipazione all'evento, fino a Torino, Milano, Roma.

