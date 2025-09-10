Politica

Salis tra ambizioni e possibile sfida con Schlein. Oggi un nuovo sondaggio

L'indagine, depositata come sempre presso Agcom e/o presidenza del Consiglio, sarà resa nota nel pomeriggio di oggi
27 secondi di lettura
di Mat.A.

Dopo quello sui suoi primi 100 giorni di operato, è in arrivo un nuovo sondaggio Primocanale/Tecné che riguarda la sindaca di Genova Silvia Salis.
Sono due domande che cercano di leggere sia come vedono i cittadini e l’elettorato del centrosinistra l’ambizione di Salis, sia il gradimento di due donne importanti nella sinistra: lei e Elly Schlein, segretario nazionale del Partito Democratico. L'indagine, depositata come sempre presso Agcom e/o presidenza del Consiglio, sarà resa nota nel pomeriggio di oggi e rappresenta un primo test ligure ma molto interessante all’interno del centrosinistra.

 

