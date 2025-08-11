Camion perde olio, chiuso casello Genova Est per bonifica

Il casello autostradale di Genova Est è stato temporaneamente chiuso nella serata di martedì a causa di una copiosa perdita olio di un camion. Il mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso una notevole quantità di olio sulla carreggiata, rendendo necessaria un’operazione di bonifica urgente per garantire la sicurezza degli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Autostrade per l’Italia e una squadra specializzata nella bonifica ambientale. Le operazioni di pulizia, che hanno richiesto l’utilizzo di materiali assorbenti e detergenti specifici, si sono protratte per alcune ore. Durante l’intervento, il casello di Genova Est è rimasto chiuso in ingresso, con il traffico deviato verso i caselli limitrofi di Genova Nervi e Genova Ovest. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire i percorsi alternativi segnalati e a prestare attenzione alle indicazioni fornite in tempo reale tramite i pannelli a messaggio variabile.