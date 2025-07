Ilaria Cavo eletta presidente Consiglio nazionale di Noi Moderati

Il Consiglio nazionale di Noi Moderati ha eletto all'unanimità proprio presidente Ilaria Cavo, che succede a Giovanni Toti. L'ex governatore della Liguria, si è infatti dimesso e prima dell'elezione di Cavo ha salutato il Consiglio Nazionale del partito, riunitosi nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto: "Oggi la fase della mia vita è cambiata - ha detto Toti - e sono tornato al giornalismo".

Cavo ha sottolineato l'importanza di "tenere le porte aperte" alle esperienze civiche

Cavo ha ringraziato per il voto unanime ricevuto e, ricordando il proprio impegno alle recenti elezioni comunali di Genova, ha sottolineato l'importanza di "tenere le porte aperte" alle esperienze civiche. A Genova, infatti, la lista comune di Noi Moderati e di una realtà civica locale ha ottenuto l'8%. "Noi moderati deve dare una dimensione nazionale al civismo - ha detto Cavo - e questo a sua volta dà una nuova dimensione nazionale a Noi Moderati".

Le prime parole dopo la nomina

"È per me un onore e una grande responsabilità assumere questo incarico per il quale metto a disposizione l'esperienza e la forza di un progetto costruito sul territorio, nel tempo, e l'esempio di una squadra che, partita dal civismo, è diventata parte attiva del partito. Noi Moderati rappresenta oggi più che mai una forza centrista indispensabile nel centrodestra - commenta Ilaria Cavo dopo il voto all'unanimità -. Questo Consiglio segna un ulteriore rafforzamento del nostro progetto. Abbiamo sempre più bisogno di una politica che valorizzi il civismo, rispettandolo e dandogli una prospettiva nazionale. Noi Moderati è la casa di chi fa dell'impegno politico sui territori un modello di partecipazione". Ilaria Cavo ha ribadito l'identità liberale e moderata del partito: "I nostri valori sono chiari: radicamento, concretezza, rispetto del civismo e una politica liberale. Questa sarà la rotta che ci guiderà nelle sfide da affrontare. Su molti temi, dal nucleare alla conciliazione vita-lavoro, dalle politiche sulla scuola alle esigenze concrete come il conto corrente di base, approvato oggi, siamo stati protagonisti e vogliamo continuare a esserlo, anche con il contributo di proposte di questo Consiglio nazionale, organo e motore fondamentale del partito. Vogliamo essere sempre di più la gamba moderata del centrodestra, con coerenza e visione, aprendo sempre di più le porte per crescere. Lo abbiamo dimostrato alle amministrative e continueremo a farlo". I ringraziamenti infine a chi ha proposto il suo nome: "Un ringraziamento speciale a Maurizio Lupi, per il lavoro condiviso e per aver proposto oggi il mio nome per questa presidenza, e a Giovanni Toti, in questo momento di passaggio. Cercherò di essere garanzia che il suo investimento in questo progetto vada avanti e sia in buone mani, con sincera gratitudine per avermi dato, dieci anni fa, la possibilità di iniziare questa esperienza che oggi si rafforza e si rinnova".

