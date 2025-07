Treni Genova-Milano: ben venga ogni ora ma non parlate di alta velocità e chiarite durate

Gli assessori ai Trasporti di Liguria e Lombardia Scajola e Lucente

Gentili assessori ai Trasporti Scajola (Liguria) e Lucente (Lombardia), insieme al vostro collega Gabusi del Piemonte, con l’incontro tra voi tre in Piazza De Ferrari mi avete fatto respirare di nuovo l’idea degli anni 80/90 del triangolo industriale allora denominato GEMITO. In quei tempi si sognava davvero la linea ad alta velocità Genova Milano in 45’ così come fu inventata da Giuseppe Manzitti (padre di Franco) presidente degli industriali genovesi. Il suo progetto prevedeva una vera “alta velocità” con treni diretti senza fermate tra Genova e Milano su binari separati da quelli attuali che vedono passare locali regionali e intercity. Comunque oggi dobbiamo sapere che da e per Milano ci vorranno sempre oltre 90’ andando spesso verso i 120, traffico e scioperi permettendo

Ho battagliato per anni per questa tratta, ho fatto con Renzi quando era Presidente del Consiglio il treno più’ veloce tra Genova e Roma passando da Firenze. La vostra presentazione dei giorni scorsi è certamente positiva ma vanno fatti alcuni chiarimenti ai quali vi prego di rispondere:

- oltre a dirci che avremo, da dicembre, un treno all’ora tra Genova e Milano, potete dirci quanto impiegheranno dalla partenza all’arrivo? E su quali stazioni, Centrale o Rogoredo? La durata di un viaggio è fondamentale e deve essere chiarita e non ritengo al momento che si possa migliorare se non minimamente con operazioni di upgrade.

Genova-Milano deve essere chiaro che non avrà mai l’alta velocità e i treni potranno viaggiare al massimo a 180/200 km/h a causa di un investimento sui binari poco performante che non consentono velocità’ superiori. Ma piu’ che altro sino a quando non verra’ fatto il quadruplicamento dall’uscita del terzo valico a Milano, negli orari determinanti come la mattina presto e la sera, continueremo ad avere tempi lunghi di percorrenza. Desidero anche ricordare e linkare qui di seguito il bellissimo Terrazza Incontra con il presidente della Lombardia e quello della Liguria Bucci (clicca qui).

Proprio in quella occasione Bucci chiese a Fontana di consentire una tratta la mattina diretta senza fermate ed una la sera . Che fine ha fatto quella proposta? Il raddoppio prevede anche il nuovo ponte sul Po ad oggi neppure progettato e che sarà’ gravi problemi questa estate portando il percorso anche a 3 ore! Ben venga quindi questa bella proposta di mettere un treno all’ora ma dovete insieme lavorare per portare avanti il quadruplicamento

Insieme come le forze economiche e politiche locali e nazionali questa deve essere la priorità di tutti.

Io ne parlo dal 2014 ma non ci sono mai riuscito. Ora da editore esorto tutti a metterci il massimo impegno. L’onorevole Paita dice poi che il Terzo Valico si inaugurerà nel 2030, per me non è assolutamente una novità ma il quadruplicamento ma quando lo avremo? 2035? 2040? Solo allora potremo dire di avere una linea veloce non ad Alta Valocità tra Genova e Milano. E’ bene che sia chiaro a tutti.

