Ex Ilva, sindaca Salis incontra ministro Urso: al centro il futuro di Cornigliano

Il ministro delle Imprese Urso e la sindaca di Genova Salis si sono incontrati a Roma

La ministra dell'Università e della Ricerca da una parte, il ministro delle Imprese e del Made in Italy dall'altra: così la sindaca Silvia Salis ha incontrato due titolari dei dicasteri del governo di Giorgia Meloni.

Quale il futuro dell'ex Ilva

Nel corso del colloquio, sono stati approfonditi gli ultimi sviluppi riguardanti il futuro dell'ex Ilva e il piano di piena decarbonizzazione degli stabilimenti del gruppo, anche in vista della definizione - il prossimo 31 luglio - dell'Accordo di programma interistituzionale per la nuova Autorizzazione integrata ambientale (AIA) del sito di Taranto, con le amministrazioni nazionali e locali della Puglia coinvolte.

Al vaglio le potenzialità dello stabilimento

Il ministro Urso e la sindaca Salis hanno quindi esaminato le potenzialità dello stabilimento ex Ilva di Genova-Cornigliano, anche in relazione al suo ruolo nell'approvvigionamento degli altri stabilimenti del Nord del gruppo - situati a Novi Ligure e Racconigi, in Piemonte - in vista della riapertura della gara prevista per i primi giorni di agosto. Un ulteriore incontro sul tema, alla presenza del ministro Adolfo Urso, del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, e della sindaca di Genova, Silvia Salis, è in programma per il prossimo 22 luglio, alle 9.

