Vaccini senza prenotazione, weekend di open day in Liguria. E si pensa anche all'open night

GENOVA - Dopo il successo dell'open day di Savona, dove oltre 1500 le persone che hanno ricevuto il vaccino Pfizer o Moderna negli scorsi 4 giorni, è la volta dell'imperiese, del Tigullio, di Genova e dello spezzino. Per tutto il weekend, infatti, sarà possibile, per coloro che ancora non sono vaccinati, recarsi senza prenotazione negli hub della regione: il Palasalute di Imperia e l'hub vaccinale di Taggia, aperti dalle 8 alle 18, a Genova sarà operativo l'hub della Fiera del Mare sabato 3 luglio dalle 13 alle 18 e domenica 4 luglio dalle 8 alle 13. Dalle 8 alle 13 operativo anche l'hub militare di Chiavari e negli stessi orari saranno disponibili l'hub ex Fitram alla Spezia e l'hub di Sarzana presso l'ospedale San Bartolomeo.

“Il nostro obiettivo è agevolare l’accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini. Intanto la Asl3 ha concluso le vaccinazioni a domicilio, raggiungendo tutti gli 8979 cittadini che l’hanno richiesta”, ha commentato il governatore Giovanni Toti. Proprio per questo, è stato siglato e reso operativo l’accordo di reciprocità della vaccinazione siglato con il Piemonte e “sono già 598 i turisti piemontesi che, soggiornando almeno due settimane in Liguria, hanno già prenotato la seconda dose in uno dei nostri hub sul territorio (206 nella Asl1, 328 nella Asl2, 20 nella Asl3, 32 nella Asl4, 12 nella Asl5)”. I turisti liguri che si sono prenotati in Piemonte sono complessivamente 121.

“La prossima settimana ci sarà anche una open night in cinque hub della Liguria, con la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione anche nelle ore serali”. Continua intanto a migliorare la situazione del contagio in Liguria: sono solo 11 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di oltre 4500 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono Covid free le strutture di Asl1 e Asl3, oltre agli ospedali Gaslini ed Evangelico. L’incidenza a livello regionale è a quota 5 casi su 100mila abitanti a settimana, a livello provinciale quella di Savona e quella della Spezia sono a quota 3, quella di Imperia a 2 e la Città metropolitana di Genova a 4.

I dati a livello nazionale fotografano un quadro di incertezza nel prenotare il vaccino, soprattutto nella fascia 60-69. Sono ancora 2.585.513 gli over 60 italiani ancora senza prima dose di vaccino anti-Covid. Il dato emerge dal report settimanale della struttura del commissario Francesco Figliuolo. In una settimana sono stati raggiunti poco più di centomila ultrasessantenni (erano 2.693.791 quelli ancora 'scoperti' venerdì scorso). La fascia di età meno vaccinata e quella tra i 60 ed i 69 anni: sono 1.458.624 le persone che non hanno ricevuto somministrazioni (il 19%).

Anche per questo, Alisa e Regione Liguria hanno voluto fortemente attivare una campagna di sensibilizzazione per fact checking e lotta alle fake news. Su Primocanale andrà in onda un focus dedicato giovedì 8 luglio, dove alle 21 i maggiori esperti liguri si confronteranno su rischi e benefici, studi scientifici, numeri e risultati della mastodontica campagna vaccinale della nostra regione ( LEGGI QUI ).