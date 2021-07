Stop alle fake news che rallentano la campagna vaccinale: focus su Primocanale l'8 luglio

GENOVA - Fact checking e lotta alle fake news: passa da qui il successo della campagna vaccinale anti covid in Liguria. Per fare il punto sulle ragioni scientifiche del sì al vaccino Primocanale ha organizzato una serata di approfondimento in diretta tv, proprio il giorno in cui parte il primo open day serale in tutta la Liguria per vaccinare senza prenotazione chi si presenta volontariamente.

Giovedì 8 luglio alle ore 21 su Primocanale e in streaming su primocanale.it i maggiori esperti liguri si confronteranno su rischi e benefici, studi scientifici, numeri e risultati della mastodontica campagna vaccinale della nostra regione.

Il primo obiettivo è scardinare le molte, troppe bufale che circolano dai social network alle chat di Whatsapp sul vaccino e aiutare anche i più scettici, in particolare la fascia di età tra i 30 e i 50 anni, a comprendere la necessità di vaccinarsi rapidamente.

Alla serata parteciperanno il governatore e assessore alla Sanità ligure Giovanni Toti, il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino Matteo Bassetti, il direttore del dipartimento di igiene del San Martino Giancarlo Icardi, il coordinatore del Dipartimento emergenza DIAR Angelo Gratarola, il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi, una rappresentanza di medici di medicina generale e di pediatri, i direttori generali delle cinque Asl liguri. L'evento è organizzato da Primocanale in collaborazione con Il Secolo XIX.