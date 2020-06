Orientamenti 2020, il mondo del lavoro del futuro: alle 22:30 su Primocanale

GENOVA - Com’è cambiato il mondo del lavoro, anche a seguito dell’emergenza Coronavirus? Quali sono le nuove opportunità che le aziende hanno saputo cogliere? E come possono quelle tradizionali stare al passo coi tempi? A tutti questi interrogativi cercherà di rispondere la puntata di Orientamenti 2020, una trasmissione che come sempre cerca di spiegare tutte le strade possibili tra cui scegliere ai ragazzi, da chi si trova all’ultimo anno di un liceo o di un istituto tecnico fino a chi si sta per affacciare al mondo del lavoro, mentre sta ancora frequentando l’ultimo anno di un corso Its o universitario. In un’ora di tempo le grandi aziende liguri e italiane cercheranno di raccontare ai ragazzi tutte quelle che sono le professionalità più ricercate oggi e quelle che lo saranno ancora di più nei prossimi dieci anni.

Cybersecurity, robotica, e-commerce, programmazione di sistemi, sviluppo di software: sono questi alcuni dei settori più in crescita. A confermarlo saranno ospiti d’eccezione come Enrico Castanini di Liguria Digitale, Fabio Florio di Cisco, Annalisa Menolascina di Abb, Luca Caridà di Iit e Maurizio Caviglia segretario generale della Camera di Commercio di Genova. Ma si parlerà anche delle accademy create da aziende come Fos e Zucchetti, che nell’arco di un anno formano i ragazzi e li assumono all’interno del proprio organico.

Spazio anche al settore della cultura e a quello dei ‘mestieri della tradizione’. Dal negoziante all’artigiano o al ristoratore, tutti in questo periodo hanno dovuto adattarsi e per questo digitalizzarsi con social selling, creazioni di siti online o di menu virtuali con consegne a domicilio. Nuovi canali di vendita che per il futuro diventeranno sempre più preponderanti. Così come anche il mondo della cultura ha incontrato quello del digital: nei musei del mare genovesi lo aveva già fatto in passato, come racconterà Nicoletta Viziano del Mu.Ma, ma verrà raccontata anche la più recente esperienza dei Rolli Days digitali.

Appuntamento su Primocanale con tutti i giovani in cerca di risposte su ‘cosa fare da grandi’ venerdì 26 giugno alle 22:30. Ma poi sarà possibile rivedere la trasmissione anche sabato 27 alle 14:00 e domenica 28 alle 9:00. Protagonisti come sempre sono i ragazzi che collegati via Zoom o presenti in studio hanno raccontato la loro esperienza e posto domande agli ospiti presenti.