Tragedia nell'imperiese, muore scivolando nel dirupo mentre raccoglie erbe selvatiche

Un uomo di 74 anni ha perso la vita ieri sera dopo essere scivolato in un precipizio, rotolando per un centinaio di metri. L'incidente si è consumato nella zona del Colle d'Oggia, nel territorio comunale di Montalto-Carpasio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino con il personale sanitario. Era stato anche allertato l'elisoccorso Grifo, ma per il settantenne non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook