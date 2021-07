Open day in Liguria, 8mila vaccini somministrati nel fine settimana

GENOVA - "Sono quasi 8 mila le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccini Pfizer o Moderna negli open day di Regione Liguria: un grande successo, un tassello importante nel fondamentale percorso per raggiungere l'immunita' di gregge e andare oltre la pandemia". Lo afferma il presidente della Liguria Giovanni Toti.

Anche nella giornata di domenica ci sono state file negli hub fin dalle prime ore della mattina per cercare di avere il vaccino. La possibilita' di avere Pfizer e Moderna ha spinto anche molti over 60, per i quali e' previsto l'uso di AstraZeneca, a vaccinarsi. Ma tanti sono stati i giovani in cerca del green pass per andare in vacanza. Chi ha fatto la prima dose in questi giorni puo' fare il richiamo tra 21 giorni. All'hub vaccinale della Fiera del Mare a Genova alle 13 erano esauriti le dosi disponibili. Nell'Imperiese le somministrazioni sono state 570 e sabato 435 (1005), alla Fiera del mare a Genova 1620 in giornata e sabato 1308 (2928), nel Tigullio 280 e 320 sabato (600), nello Spezzino 980 e 825 sabato (1805), mentre nel Savonese, nei quattro giorni sono state 1581: in totale le vaccinazioni sono state 7909. "La prossima settimana - aggiunge Toti - avvieremo una open night, senza prenotazione, per vaccini Pfizer o Moderna, sempre con l'obiettivo di agevolare l'accesso alla vaccinazione per il maggior numero possibile di cittadini e coinvolgere chi ancora fosse indeciso", il giorno dovrebbe essere giovedi' 8.