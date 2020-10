Norme anti Covid in Liguria: ecco il bonus taxi per gli over 75

GENOVA - Oltre alle persone affette da malattie rare, o con esenzioni per patologie, le donne incinta e gli invalidi al 100%, anche gli over 75 senza limiti Isee da oggi venerdì 30 ottobre attraverso lo sportello online di Filse potranno accedere ai bonus da 250 euro della Regione Liguria per spostarsi in taxi o a bordo dei mezzi con 'noleggio con conducente'.

Lo annuncia l'assessore regionale alle Politiche sociali Ilaria Cavo nel punto stampa sull'emergenza coronavirus. L'obiettivo della misura è tutelare le fasce fragili durante gli spostamenti e ne contempo sostenere il settore dei trasporti privati duramente colpito dall'emergenza sanitaria. "La delibera sul bonus 'trasporto in sicurezza' che allarga la platea agli over 75 andrà in Giunta domani mattina, - spiega Cavo - gli aventi diritto potranno avere assistenza dalle associazioni dei consumatori per la compilazione del modulo".