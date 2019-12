Meteo, il sole continuerà a splendere anche nel prossimo weekend

GENOVA - Dopo il Natale "bollente", con temperature generalmente superiori alla norma (a Torino nella notte di Natale si sono toccati i 18 gradi, prima volta nella storia) e con l'allarme della Coldiretti per gli alberi già fioriti al Sud e gli ortaggi maturati improvvisamente, dovrebbe arrivare il freddo: secondo Meteo.it, passato Santo Stefano con sole e clima mite per il periodo in gran parte d'Italia, alla fine della settimana è previsto l'arrivo di venti freddi e intensi che darà il via a un brusco calo delle temperature. Nella giornata di domani una perturbazione entrerà in Italia ma risparmierà la Liguria: nella nostra regione, infatti, continuerà a splendere il sole almeno fino a domenica.

Il generico calo delle temperature, comunque, non durerà: nella prossima settimana, infatti, una robusta area di alta pressione si allungherà su Europa Occidentale e Mediterraneo Centrale, su cui trascinerà una massa d'aria insolitamente calda. Gli ultimi giorni dell'anno e l'inizio del 2020 saranno quindi caratterizzati da tempo nel complesso stabile e da temperature eccezionalmente miti al Centro-Nord, in particolare in montagna: si registreranno valori anche di 10-12 gradi sopra la norma sulle Alpi occidentali.