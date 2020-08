Elezioni regionali, da lunedì 31 agosto riparte la politica su Primocanale

GENOVA - Dopo un periodo nel quale, anche per aperta polemica sulle norme della par condicio, Primocanale ha deciso di sospendere come televisione ogni comunicazione su temi politici ed elettorali, da lunedì 31 agosto la programmazione verrà dedicata in grande parte alle prossime elezioni regionali e ad affrontare i primari temi di interesse per i cittadini.

Tutte le sere dalle 21 alle 22:30 per tre settimane sino al 18 settembre vi saranno dibattiti e le presentazioni dei vari candidati alla presidenza della Regione. Si parte lunedì 31 agosto con un tema specifico, quello della scuola: a dibatterne saranno sia professori e docenti che rappresentanti delle varie coalizioni che sostengono i vari candidati presidenti.

Ma poi porto e logistica, sanità, cultura, le problematiche dell'entroterra: così proseguiremo ogni sera. Anche nello spazio tra le ore 13 e le ore 15 vi saranno faccia a faccia tra candidati, così come al mattino Enrico Cirone raccoglierà attraverso telefonate o messaggi Whatsapp il pensiero dei nostri utenti sulle prossime elezioni e su cosa si aspettano da questa Regione. La programmazione di Primocanale sarà poi piena di novità per l’anno 2020-2021 ma che verranno svelate entro il 20 settembre.