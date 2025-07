Auto esce di strada e si ribalta: l'uomo alla guida sbalzato in un corso d'acqua

Un grave incidente nel primo pomeriggio sulle alture di Savona dove un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita fuori strada scivolando per oltre cinque metri sotto la carreggiata. L'allarme è scattato dopo che alcuni passanti hanno notato il veicolo ribaltato in mezzo alla boscaglia. È successo in via San Bartolomeo del Bosco.

I soccorsi

All'arrivo dei soccorsi l'auto risultava vuota: la persona alla guida, un uomo, è stato trovato poco distante probabilmente sbalzato durante l'impatto. Sul posto il 118 con ambulanza, automedica e l'elicottero Drago. Presenti i vigili del fuoco che con l'autoscala hanno raggiunto l'uomo.

