Coronavirus in Liguria, 23 nuovi casi: calano gli ospedalizzati

GENOVA - Sono 1.144 gli attuali positivi al Coronavirus in Liguria, 9 in più rispetto al bollettino di sabato diffuso da Alisa e Regione Liguria secondo i dati del flusso ministeriale. In provincia di Savona i casi sono 105 (più 19), alla Spezia sono 25 (più uno), a Imperia 91 (meno 2) e a Genova 777 ( meno 9). Sono 1565 le vittime da inizio emergenza. Rispetto all'ultimo bollettino non si registrano decessi.

Gli ospedalizzati nelle strutture sanitarie della Liguria sono 27 (uno in meno nelle ultime 24 ore), ancora nessuno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 177 persone (più 5). I guariti definitivi con due tamponi di seguito negativi sono 7.338 (14 in più nelle ultime 24 ore). I tamponi effettuati in Liguria da inizio emergenza sono 171.613. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 963 tamponi che hanno evidenziato 23 nuovi casi. Da inizio emergenza i casi totali in Liguria sono 10.093.

L'assessore alla Sanità Sonia Viale spiega la situazione del cluster di Savona: "Sono stati eseguiti 450 tamponi i risultati dei quali li avremo nella giornata di domani (lunedì 20 luglio ndr).Sabato ne sono stati fatti 250. È un’indagine accurata che ricostruisce i contatti e che si basa sulla collaborazione delle persone definite contatti stretti di casi positivi. Un grazie al personale della prevenzione dell’Asl2 e tutti gli operatori coinvolti. Alisa coordina le attività con raccomandazioni e indicazioni su come procedere.È una situazione complessa ma le regole di prudenza e le linee guida da rispettare sono importanti e sono quelle che ci consentono di lavorare e vivere in libertà".

I DATI IN ITALIA - Vittime al minimo storico dall'inizio dell'emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. E' quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero della Salute: secondo l'ultimo bollettino il numero complessivo dei morti sarebbe di 35.045, rispetto a ieri tre in più.

Cala il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Saluto sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino però odierno viene evidenziato che il Molise segnala che un caso del 18 luglio risulta essere negativo confermato (il che porterebbe a 218 nuovi contagi). I casi totali salgono a 244.434, i morti arrivano a 35.045. Gli attualmente positivi sono ora 12.440 (+72), i guariti 196.949 (+143).

I nuovi positivi per il Covid sono 33 in Lombardia, 51 in Emilia Romagna, 48 in Veneto, 23 in Liguria, 17 nel Lazio e 16 in Toscana, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Marche, Valle d'Aosta, Umbria e Molise che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, uno meno di ieri, i ricoverati con sintomi sono 743 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.648 (+87). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 35.525, in diminuzione rispetto a ieri.