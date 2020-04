Coronavirus, Cavo: "Arriva il 'team infanzia', verso la fase 2 in Liguria"

GENOVA - La Regione Liguria ha attivato un 'team Infanzia' per confrontarsi con i giovani, gli insegnanti e le famiglie, e ascoltare i loro bisogni in vista della 'fase 2' dell'emergenza coronavirus, quando asili e scuole resteranno chiuse, i genitori riprenderanno il lavoro e i giovani probabilmente non potranno andare dai nonni. Lo comunica l'assessore alla Formazione della Regione Liguria Ilaria Cavo.

"L'ascolto produrrà una serie di proposte concrete da fare soprattutto al Governo", sottolinea Cavo. La squadra per l'infanzia della Regione nascerà nelle prossime attraverso la collaborazione degli assessorati alla Formazione e alla Sanità. Sarà composta da esperti, pediatri, psicologi, pedagogisti, insegnanti, mamme, associazioni, mondo dello sport e il garante dell'infanzia. Preparerà una serie di proposte da sottoporre al tavolo romano per migliorare la situazione dei più piccoli e rispondere al meglio alle loro esigenze e a quelle delle famiglie".