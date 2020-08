Chiara Ferragni cita "veda un po' lei" e il sindaco Bucci la invita a Genova

GENOVA - 'Sono Chiara Ferragni, veda un po' lei' commenta così l'aver fatto canestro la nota influencer in un video postato nelle sue stories su Instagram. E il sindaco Marco Bucci ha subito colto l'ironica citazione che ormai è diventata proverbiale. Del resto l'intervista svolta da una inviata di Sky a Genova nel settembre 2018 ha dato il via a numerosi meme e parodie sul web che hanno fatto il giro non soltanto in Liguria, ma in tutta Italia, diventando virale. A riprova di questo, il fatto che anche la Ferragni abbia usato le stesse parole a distanza di due anni.

"Brava per il canestro, ma sul 'veda un po' lei' c'è da migliorare", così il sindaco ha ripostato il video sul suo profilo Instagram. E così l'ha invitata a Genova. Chiara, imprenditrice digitale come ama definirsi, ha passato diversi giorni qui in Liguria durante l'estate tra Portofino e le Cinque Terre assieme alla propria famiglia e le sue foto hanno fatto boom di likes e visualizzazioni, promuovendo le bellezze della regione sui profili dei suoi oltre 20 milioni di followers. Del resto, la sorella Valentina è spesso da queste parti dato che il fidanzato ha la famiglia a Nervi. Chissà che non colga l'invito del sindaco per visitare anche il capoluogo.

Non è il primo invito che arriva ad una celebrità da parte del primo cittadino genovese. Durante un punto stampa avvenuto a inizio marzo era partita la suoneria con "Stupid Love" di Lady Gaga e l'avvenimento aveva suscitato talmente tante condivisioni online da finire tra i tweet della stessa pop star. E la cantante era subito stata invitata a visitare la città.