Caporetto A10: incidenti a raffica, ore di chiusure, maxi code e autostrada in tilt

GENOVA - Prima un Tir in fiamme in galleria, poi un camion cappottato (sempre in galleria). Per la A10 quella di oggi, martedì 6 luglio, è stata una giornata infernale: una vera e propria Caporetto. Incidenti con mezzi pensati coinvolti, tratti chiusi per ore e le immancabili code che hanno costretto tutti a stare fermi in mezzo alla carreggiata. Ancora una volta la Liguria fa i conti con la situazione delle sue autostrade.

Che sarebbe stata una cattiva giornata si è capito sin dalle prime ore della mattinata quando, con le prime code già in atto a causa dei tanti cantieri, un mezzo pesante è andato in fiamme all'interno di una galleria della A10 "San Paolo della Croce" tra Genova Pra' e Genova Pegli. Il tratto chiuso per ore per permettere l'intervento di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Illeso il conducente del mezzo pesante. Soltanto un bypass per far defluire il traffico alle 12.30 ha consentito di riaprire il tratto compreso tra Genova Pra' e Genova Pegli. Caos anche lungo la viabilità alternativa con il Ponente in tilt.

Cinque ore di fuoco sulla A10, un tir in fiamme manda in tilt il Ponente della Liguria .

Ma la Caporetto della A10 è andata avanti. Nel primo pomeriggio un camion si è capottato in galleria tra Varazze e Celle Liguria. Anche in questo caso conseguenze limitate per l'autista. Ma a pagarne le spese sono stati i viaggiatori. Il tratto è stato chiuso in entrambe sia in direzione Genova che in direzione Ventimiglia e code di oltre 10 km si sono create in entrambe le direzioni. Sul posto l'intervento della polizia stradale per regolare il traffico, Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso che hanno operato prima per raddrizzare il mezzo pesante e rimetterlo sulla carreggiata e poi per rimuoverlo definitivamente. Solo alle 19,30 circa è stato possibile riaprire al traffico la sola corsia di sorpasso. Il traffico ha ripreso ma nel tratto interessato si sono formati fino a 12 km di code.

Incidente in galleria sulla A10, chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure

Il Ponente è rimasto spezzato e isolato rispetto al resto della regione. Un terzo incidente si è verificato ad Albisola con con le code che hanno interessato tutto il tratto tra Spotorno e Albisola con gli incolonnamenti che hanno raggiunto fino a 13 km. E così ancora una volta la Liguria subisce le conseguenze di una rete autostradale inadeguata. Durante il report Liguria 2030 di Ambrosetti è emerso il dato che fa capire quanto l'economia regionale soffra questa situazione. Secondo i report infatti i ritardi causati costano alla Liguria il caos autostrade porta alla perdita di quasi mezzo punto di Pil all'anno.

Autostrade, i ritardi causati costano alla Liguria quasi mezzo punto di Pil all'anno

E dal settore economico della Liguria arriva la richiesta di un intervento netto e deciso da parte del Governo per trovare una soluzione a un disastro che va avanti da anni ormai. A Primocanale Massimo Giacchetta, presidente Cna Liguria chiede un commissariamento per superare l'en passe.