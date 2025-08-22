Golf car si ribalta a Garlenda, grave un uomo

Poco dopo le 12:30 di oggi, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti ne l campo da golf di Garlenda a seguito di un incidente che ha coinvolto una golf car. Si presume che, durante un trasferimento all’interno del percorso, il veicolo sia finito in un canaletto a bordo strada, causando il ribaltamento e intrappolando il passeggero sotto il mezzo.

Soccorsi al Golf Club di Garlenda



I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la golf car, che si trovava in equilibrio precario, e hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre l’uomo. Sul posto era presente anche l’unità Sierra 2. Inizialmente, il medico ha richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, ma, a causa delle condizioni del paziente, non compatibili con il trasporto aereo, si è optato per il trasferimento in ambulanza all’ospedale di Pietra Ligure.

