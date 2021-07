Incidente in galleria sulla A10, chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure

GENOVA - Un nuovo incidente sulla A10 ha caratterizzato l'inizio del pomeriggoio ligure sulle autostrade: sul tratto fra Varazze e Celle Ligure, all'altezza della Galleria un mezzo pesante si è rovesciato su di un fianco, bloccando il traffico in direzione Ventimiglia.

L'incidente ha causato 9 km di code già a partire da Arenzano in direzione Genova e 6 km tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia. Il tratto tra Varazze e Celle Ligure è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Agli utenti provenienti da Genova e diretti verso Savona dopo l’uscita obbligatoria a Varazze si consiglia di percorrere la Strada Statale verso Celle Ligure dove rientrare in autostrada verso Savona.

Per le lunghe percorrenze si consiglia di immettersi in A26 verso Alessandria quindi in A21 verso Torino e successivamente di utilizzare l’A6 per raggiungere Savona.

La situazione traffico alle ore 16:

Sulla A10 Coda di 9 km tra Arenzano e Genova Pra' in idrezione Genova per ripristino incidente

Sulla A10 Coda di 6 km tra Arenzano e Celle Ligure in direzioen Ventimiglia per incidente

Sulla A10 entrata di Genova Pra' chiusa al traffico verso Genova per Ripristino incidente. Entrata consigliata verso Genova: Genova Aeroporto.

Sulla A12 coda di 1 km fra Recco e Chiavari in direzione Rosignano per lavori

Sulla A26 coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori