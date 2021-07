Autostrade caos in Liguria, incidenti e code per il rientro dalle Riviere

GENOVA - Complice la bella giornata di sole in molti hanno scelto le località delle Riviere Liguri per trascorrere del tempo al mare. Ma a condizionare la vita dei turisti ci pensa la situazione delle autostrade liguri.

Nel corso della mattinata poche code, segnalato traffico intenso in direzione Livorno sulla A12 e in direzione Ventimiglia sulla A10. Sempre in mattinata coda di 3 km tra il bivio A10/A26 Trafori e Varazze per incidente. Un grave incidente alle prime ore del mattino in A26 con un motoclista che è caduto in modo autonomo. Soccorso dal personale sanitario è stato trasportato in codice rosso al San Martino di Genova.

Decisamente più intenso il traffico a partire dal pomeriggio con molti turisti arrivati specialmente da Lombardia e Piemonte che hanno anticpito il rientro per poter arrivare in tempo a casa e seguire la finale dell'Europeo. Code in A26 e A7, ma anche la rete autosrtadale della A10 e della A12 in direzione Genova ha visto disagi con rallentamenti e code. Una coda che ha raggiunto i 4 km tra Varazze e il bivio A10/A26 Trafori per la presenza dei cantieri.