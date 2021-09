Arriva la conferma: a Finale Ligure la prima nidificazione di tartaruga marina in Liguria

FINALE LIGURE - Era stata vista sulla riva di una spiaggia di Finale Ligure cinque giorni fa la tartarughina Caretta caretta che ha fatto sperare nella prima nidificazione di tartaruga marina in Liguria e in questi giorni è arrivata la conferma.

Un bagnante si era subito messo a riprendere con il telefonino dopo aver visto una piccola tartaruga marina uscire dalla sabbia e dirigersi verso il mare. Seguendo le indicazione degli esperti l'uomo ha evitato di toccare l'animale e ha subito allertato le associazioni.

"La zona è stata limitata e ora si può ufficialmente dire che c'è una nidificazione di tartaruga marin di specie Caretta caretta in Liguria. E' la prima volta. Non se lo aspettava nessuno." Così ha commentato Laura Castellano, responsabile del settero Mediterraneo dell'Acquario di Genova.

Dopo la segnalazione è iniziato il costante monitoraggio della spiaggia di Finale che ha poi portato i volontari e gli esperti a delimitarne una parte, in modo da proteggere il nido: "E' stato anche necessario cambiare l'illuminazione che arrivava sulla spiaggia per non confondere le tartarughe, che per istinto sono attratte dalla luce e avrebbero potuto sbagliare strada e non finire in mare."

In questo caso particolare bisogna ringraziare i bagnanti, che sono stati fondamentale in questo ritrovamento. Per il futuro, Castellano ha voluto sottolineare che ci saranno sicuramente altri nidi: "Siamo alla fine di questa nidificazione ma ora bisogna attrezzarsi per il futuro, con macchinari per il monitoraggio che ci consentano di trovare e proteggere gli altri nidi."