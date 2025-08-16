Cane lasciato su tetto a Quezzi salvato da Croce gialla e vigili del fuoco

Un cane simil pastore tedesco, avvistato per giorni su un tetto spiovente in via del Molinetto 1, nel quartiere di Quezzi, è stato finalmente riportato a casa sua grazie all'intervento dei vigili del fuoco e della Croce Gialla.

La vicenda, che aveva allarmato i residenti, si è conclusa con un lieto fine, ma non senza aver suscitato preoccupazione per la sicurezza dell’animale e del vicinato. Il cane, dotato di collare ma senza targhetta leggibile, era stato notato da alcuni giorni mentre si aggirava su un tetto attaccato a un’abitazione. Una residente, che ha segnalato la situazione sui social, ha raccontato di aver inizialmente pensato che l’animale appartenesse ai nuovi vicini, ma questi hanno negato di possedere cani, dichiarandosi a loro volta spaventati dopo averlo trovato nel loro giardino.

Senza apparente accesso a cibo e acqua, il cane rischiava di finire di sotto. Nel pomeriggio di Ferragosto, i vigili del fuoco e i volontari della Croce Gialla sono intervenuti riuscendo a recuperare l’animale e a riconsegnarlo ai proprietari, individuati dopo una verifica.

