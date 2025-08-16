Cronaca

Cane lasciato su tetto a Quezzi salvato da Croce gialla e vigili del fuoco

59 secondi di lettura
di Annissa Defilippi

Un cane simil pastore tedesco, avvistato per giorni su un tetto spiovente in via del Molinetto 1, nel quartiere di Quezzi, è stato finalmente riportato a casa sua grazie all'intervento dei vigili del fuoco e della Croce Gialla.

La vicenda, che aveva allarmato i residenti, si è conclusa con un lieto fine, ma non senza aver suscitato preoccupazione per la sicurezza dell’animale e del vicinato. Il cane, dotato di collare ma senza targhetta leggibile, era stato notato da alcuni giorni mentre si aggirava su un tetto attaccato a un’abitazione. Una residente, che ha segnalato la situazione sui social, ha raccontato di aver inizialmente pensato che l’animale appartenesse ai nuovi vicini, ma questi hanno negato di possedere cani, dichiarandosi a loro volta spaventati dopo averlo trovato nel loro giardino.

Senza apparente accesso a cibo e acqua, il cane rischiava di finire di sotto. Nel pomeriggio di Ferragosto, i vigili del fuoco e i volontari della Croce Gialla sono intervenuti riuscendo a recuperare l’animale e a riconsegnarlo ai proprietari, individuati dopo una verifica.

