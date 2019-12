"Code per lavori", un'altra giornata da incubo sulle autostrade in Liguria

GENOVA - Un'altra giornata in coda per gli automobilisti liguri in partenza per il Capodanno o di rientro al lavoro dopo le feste di Natale e Santo Stefano. Nel nodo genovese non c'è pace, il "regalo" di Autostrade per questa fine 2019 sono state le code a causa dei cantieri aperti. Lavori in corso e km di rallentamenti e disagi per chi si mette in viaggio.

GLI AGGIORNAMENTI

12.30 - Coda in A26 di 12 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori in direzione Genova Voltri

11:58 - Coda in A12 di 4 km tra Genova est e Genova Nervi per lavori sulla Genova-Livorno in direzione Rosignano

11.45 - Coda in A10 tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori sulla Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia

11.27 - Coda in A10 di 2 km tra Genova Pegli e Bivio A10/A26 Trafori per lavori sulla Genova-Savona-Ventimiglia in direzione Ventimiglia