Da Bratislava a Rapallo: lo 'Janoska Ensemble' apre la stagione delle Clarisse

Lo Janoska Ensemble

Forse non tutti sanno che Bratislava, oltre ad essere un crocevia geografico dell’Europa centrale, è anche un laboratorio musicale capace di rinnovare la tradizione. È qui infatti che è nato il cosiddetto “Janoska Style”, un approccio alla musica classica reso celebre dallo Janoska Ensemble, formazione internazionale guidata da tre fratelli (due violinisti e un pianista) affiancati dal cognato al contrabbasso.

Il programma

Saranno loro, giovedì 15 gennaio alle 21, ad inaugurare la prima, attesissima stagione del nuovo Teatro Auditorium delle Clarisse a Rapallo che riapre i battenti dopo anni e un consistente investimento finanziario per ristrutturarlo, misurandosi con le “Big B’s” della musica classica, da Bach a Bernstein passando per Brahms, Beethoven e Bartók. Alla base del loro stile c’è una solida formazione classica ma il risultato finale va ben oltre l’esecuzione accademica. In loro convivono improvvisazione, swing, influenze jazz e richiami alla musica popolare dell’area danubiana così che questi grandi compositori verranno reinterpretati con libertà, senza tradirne lo spirito ma restituendoli a un linguaggio contemporaneo. Insomma, un modo diverso di vivere la musica classica: meno museale, più viva, capace di sorprendere e coinvolgere.

Il cartellone

La prima stagione delle Clarisse, affidata a Giuseppe Acquaviva, direttore del Teatro Sociale di Camogli, prevede da qui a maggio 38 appuntamenti tra prosa e musica. Tra i protagonisti Dado Moroni (23 gennaio), l'Orchestra del Carlo Felice con tre concerti (29 gennaio, 26 febbraio, 30 aprile), Enzo Paci (12 febbraio), Paolo Rossi (28 febbraio), Gioele Dix (27 marzo), Lella Costa (23 aprile), Elisabetta Pozzi (9 maggio), Andrea Bacchetti (14 maggio) e Giulia Musso (22 maggio).