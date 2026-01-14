Dagasso, Asllani, Baldanzi: Genoa, rivoluzione a centrocampo

Matteo Dagasso, Kristjan Asllani e Tommaso Baldanzi

In attesa di capire cosa succederà tra i pali, il Genoa si lancia verso la rivoluzione del centrocampo. In questo momento la concentrazione di Diego Lopez è indirizzata soprattutto verso una mediana da arricchire, sia nel breve che nel medio periodo.

Tommaso Baldanzi potrebbe essere il primo volto nuovo di questa sessione invernale. Il centrocampista della Roma, classe 2003, un contratto con i giallorossi fino al 2028, nella squadra di Gasperini è destinato ad avere poco spazio nel resto della stagione. Così, si discute per un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Una volta ufficializzato l’ingaggio di Malen dall’Aston Villa, il club dei Friedkin potrebbe concedere il via libera a Baldanzi, che al Genoa ritroverebbe De Rossi. Esattamente due anni fa fu proprio DDR a lanciare nella Roma il centrocampista appena prelevato dall’Empoli. Sul giocatore era forte prima l’interessamento del Verona, poi anche quello della Fiorentina. Ma evidentemente l’effetto DDR potrebbe aver avuto un peso. Attesa a breve la fumata bianca.

Nelle ultime ore il Genoa ha presentato un’offerta attorno ai due milioni per l’acquisto a titolo definitivo di Matteo Dagasso, emergente classe 2004 del Pescara e della Nazionale azzurra Under 21. Centrocampista con buona visione di gioco, Dagasso potrebbe rappresentare un acquisto in prospettiva, magari con la possibilità di ritagliarsi un discreto minutaggio già in questa stagione. Il Cagliari rimane molto interessato al giocatore, così come il Venezia, ma Lopez sembra in vantaggio.

Infine, il club di Villa Rostan si è mosso per sondare il terreno riguardo a Kristjan Asllani, mediano di proprietà dell’Inter in prestito nel Torino. Il nazionale albanese sembra ormai in uscita dal club granata. Vanta una robusta esperienza in serie A, avendo collezionato quasi 150 presenze tra Empoli, Inter e appunto Torino. Da capire nel dettaglio la volontà delle parti, considerato che a oggi non c’è ancora in piedi una vera e propria trattativa, anche se il classe 2002 sembra possa interessare davvero, magari in prestito secco.

Attacco: ipotesi Zapata e Bakambu

Il Genoa insegue anche un rinforzo in attacco. In questa direzione, spunta un sondaggio per Duvan Zapata, in uscita dal Torino. Ma siamo ancora ben lontani da una trattativa. Un profilo interessante potrebbe essere Cedric Bakambu, classe 1991, attaccante del Betis Siviglia, reduce dalla Coppa d’Africa col Congo, dove ha realizzato una rete. Bakambu, in grado di ricoprire tutti i ruoli in attacco, ha una vasta esperienza in diversi campionati europei, è in scadenza di contratto col Betis e questo potrebbe agevolare un approfondimento.