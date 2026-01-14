Addio allo storico fioraio di via XX Settembre: dopo 40 anni chiude "Galleria d’Arte e Fiori", sette dipendenti a casa

Ha accompagnato generazioni di genovesi con i suoi bouquet colorati, glio oggetti di Natale e quell’angolo di verde sotterraneo che sembrava un piccolo giardino nel cuore della città. Ora, però, anche "Galleria d’Arte e Fiori" – meglio nota come il fioraio di via XX Settembre – abbassa definitivamente la saracinesca. La chiusura è prevista per fine mese, come confermato con amarezza dalla famiglia. A darne l’annuncio è Maria Rossetti, figlia del fondatore Angelo e socia insieme al fratello nell’azienda familiare nata nel 1983. "È una decisione sofferta, ma inevitabile", spiega con lucida rassegnazione. "La pressione fiscale è diventata insostenibile, aggravata da un calo costante della clientela. Internet e le consegne online hanno preso il sopravvento, rendendo sempre più difficile competere".

"Galleria arte e fiori" stroncato dalle tasse

Lo storico negozio, situato al civico 166 rosso della centralissima via XX Settembre, era molto più di un semplice fioraio: punto di riferimento per fiori freschi, piante di ogni genere, semi, vasi di design, arredamenti da giardino e oggettistica raffinata. Affiliato al circuito Interflora – la rete internazionale che permetteva spedizioni di composizioni floreali in tutto il mondo – il locale si sviluppava su due livelli, con un ampio spazio interrato reso unico da una caratteristica fontana che ne faceva uno dei negozi più grandi e suggestivi della zona. " Eravamo abituati a vedere clienti affezionati entrare per un mazzo di rose o per scegliere una pianta da regalare, ma negli ultimi anni il trend è cambiato drasticamente", prosegue Maria Rossetti. "I costi di affiliazione a reti come Interflora, uniti alle spese fisse sempre più pesanti e a una fiscalità che non dà tregua, hanno reso la gestione non più sostenibile. Purtroppo la scelta è definitiva".

Sette dipendenti senza un piano b